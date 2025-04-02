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Московское областное УФАС России пресекло нарушение закона о рекламе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Апреля 2025, 10:27
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении физического лица на сумму 2 тыс. рублей, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Ранее в Управление поступило обращение заявителя о размещении в чате поселка в мессенджере рекламы, направленной на привлечение внимания к бытовым услугам, не содержащей пометки "реклама" и указания на рекламодателя», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе и вынесло решение.
Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
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