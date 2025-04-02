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В Подмосковье за неделю опубликовали более 10 социально-значимых закупок
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Апреля 2025, 10:27
С 24 по 28 марта в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 13 закупок, информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Так, например, в рамках государственной программы "Формирование современной комфортной городской среды" планируется благоустройство сквера возле детского сада в муниципальном округе Истра. Также в округе планируется реконструкция водозаборного узла в селе Покровское. В муниципальном округе Шатура запланирована реконструкция тепловых сетей. Работы в рамках данных закупок будут выполняться по госпрограмме "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"» - говорится в сообщении.
В рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» предстоит реконструкция здания МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр № 2» со строительством пристройки на 350 мест (г. о. Пушкинский), капремонт стационара для взрослых ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер» (г.о. Щелково) и капремонт хирургического отделения ГБУЗ МО «Пушкинская клиническая больница им. проф. Розанова В. Н.» (г.о. Пушкинский).
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