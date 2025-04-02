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Более 500 пловцов стали участниками старта кубка чемпионов Swimcup в Раменском
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Общество — 2 Апреля 2025, 10:28
Более 600 спортсменов приняли участие в соревнованиях по плаванию в рамках международного кубка чемпионов Swimcup в Раменском муниципальном округе, передает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Данный турнир стал самым масштабным в сезоне 2024/2025 серии Кубка чемпионов Swimcup. В заплывах в спортивном комплексе "Сатурн" соревновались любители плавания в возрасте от 8 до 70 лет. В программу вошли пять стартов на индивидуальные дистанции 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем. Турнир отметился большим количеством индивидуальных достижений: более 100 спортсменов выполнили требования на получение новых спортивных званий и разрядов, а также было установлено 28 личных рекордов», - говорится в сообщении.
По традиции все финишеры получили памятные медали, выполненные в ярком и индивидуальном для каждого турнира дизайне. Также всех гостей мероприятия ожидала развлекательная программа и фотосессия.
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