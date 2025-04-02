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В Подмосковье стартовал конкурс «Открытка мира», посвященный ко Дню Победы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Апреля 2025, 10:29
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории Московской области стартует конкурс рисунков «Открытка мира». Победители получат денежные призы, а их работы увидит все Подмосковье — они украсят майские платежные квитанции от «МосОблЕИРЦ». Об этом информирует пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
«Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 6-10, 11-14 и 15-18 лет. В каждой категории — три призовых места. Темы для творчества: Мир без войн глазами детей; Планета Земля через иллюминатор космического корабля; Героизм солдат и тружеников тыла; Счастье людей, узнавших о Победе», - говорится в сообщении.
Условия участия: формат работы от А4 до А3 (альбомная ориентация); количество рисунков не ограничено; любая техника исполнения.
Призовой фонд — 90 тыс. рублей.
Работы принимаются до 14 апреля.
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