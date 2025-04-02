02апреля 2025
среда
|
Артисты подмосковного «Русского балета» показали свое мастерство в Карелии
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Апреля 2025, 10:30
15 марта в Костомукше, Республика Карелия, в рамках XXXVIII международного фестиваля искусств выступил Московский областной государственный академический театр «Русский балет» под управлением народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. На показе в зале культурно-спортивного центра «Дружба» собралось более 700 человек, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Артисты театра представили зрителям вечер одноактных балетов, исполнив два шедевра мирового балетного репертуара: одноактную балетную сюиту "Дон Кихот" на музыку Л. Минкуса и балет в одном действии "Шахерезада" по мотивам восточных сказок — два разных по стилю и колориту, но одинаково зрелищных спектакля», - говорится в сообщении.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +12 +14
вечером +8 +10 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры