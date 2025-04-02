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В Подмосковье для участников СВО и их семей действуют 75 мер поддержки, в том числе более 30 региональных
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Апреля 2025, 10:31
В Подмосковье для участников СВО и их семей действуют 75 мер поддержки, в том числе более 30 региональных. Эта тема стала главной на совещании, которое губернатор провел с руководящим составом регионального правительства и главами. На мероприятие были также приглашены члены Общественного совета образовательной кадровой программы «Герои Подмосковья». Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо активно продолжать эту важную работу и внедрять новые меры поддержки защитников Родины и их близких, передает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«В Подмосковье действует 32 региональные меры поддержки. Это и выплаты, включая 500 тыс. рублей за земельный участок, и помощь детям бойцов, и газификация, и бесплатное зубное протезирование. Знаю, что к каждой истории у нас стараются подходить индивидуально, оказывать всю необходимую помощь. Вместе с тем важно продолжать совершенствовать эту работу. Наш Президент ставит задачу создать базовый стандарт поддержки участников СВО, их родных и семей погибших. Необходимо разрабатывать дополнительные меры, которые помогут ветеранам легче адаптироваться, обеспечить защиту их социальных интересов», - сказал Андрей Воробьев.
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