02апреля 2025
среда
|
В Подмосковье на аукцион выставили недвижимость под строительство ТРЦ
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Апреля 2025, 10:32
ДОМ.РФ предлагает инвесторам недвижимость в Люберцах и Истре. Лоты подойдут под размещение сервисных бизнесов и строительство торгово-развлекательного центра с инфраструктурой, информирует пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
«В Люберцах инвесторам предлагается имущественный комплекс, включающий в себя участок 0,16 га и здание площадью 434,9 кв. м. Имущество предлагается использовать под размещение автосервиса, автомойки или склада. Комплекс находится по адресу: Октябрьский пр-т, дом № 403. Окружение представлено жилыми домами, нежилыми зданиями и промышленными объектами. Выезд на Октябрьский пр-т, главную магистраль города, — в 280 м. Остановка общественного транспорта «Институт горного дела» — в 215 м, остановка "ВИНИТИ" на Октябрьском пр-те — в 400 м. Расстояние до станции Панки МЦД-3 составляет 1,5 км, до выезда на МКАД — около 9 км. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 апреля», - говорится в сообщении.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +12 +14
вечером +8 +10 ночью +5 +7
Котировки
Партнеры