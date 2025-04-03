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В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о порядке подготовки залежных земель к использованию
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Апреля 2025, 11:33
Традиционно с наступлением весны региональные сельхозтоваропроизводители начинают наращивать темпы по вовлечению залежных земель в сельскохозяйственный оборот, информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Действующим законодательством предусмотрен специальный порядок по расчистке сельскохозяйственных земель от древесно-кустарниковой растительности, в рамках которого в первую очередь необходимо подготовить проект культуртехнической мелиорации, требования к которому утверждены Приказом Минсельхоза России от 15.05.2019 № 255. Разработанный проект необходимо предоставить уполномоченной организации ФГБУ "Управление "Спецмелиоводхоз". К работам можно приступить только после получения согласования», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
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