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Уже более 2,1 тыс. человек прошли лечение в стационарах кратковременного пребывания
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Апреля 2025, 11:34
В больницах Московской области работают стационары кратковременного пребывания. Здесь пациентам оказывается хирургическая медицинская помощь, не требующая длительного пребывания пациента в стационаре. После проведенного вмешательства пациент остается в палате, где за его состоянием наблюдают специалисты. При стабильном состоянии пациента выписывают на амбулаторное лечение в тот же день. Об этом рассказалив пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
«Стационары кратковременного пребывания начали работать в больницах Московской области месяц назад. Медицинская помощь в них оказывается по различным профилям как взрослому, так и детскому населению. Самыми востребованными профилями стали гинекология, офтальмология и хирургия. Всего за время работы стационаров кратковременного пребывания медицинскую помощь в них получили уже более 2,1 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
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