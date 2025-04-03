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Врач купила квартиру в Балашихе по соципотеке
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Общество — 3 Апреля 2025, 11:34
«Социальная ипотека» помогла медику Людмиле Кирдяпкиной приобрести квартиру в городском округе Балашиха, информирует пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«Мы выбрали жилье в ЖК "Новоград Павлино", в доме, который сдается летом. В нашем распоряжении будет кухня–гостиная и две комнаты. Это как раз то, что я хотела. Район мне очень нравится, там много зелени. А еще неподалеку есть детский сад, парки для прогулок и большой торговый центр», — отметила медик.
О программе «Социальная ипотека» врач узнала от коллег на работе. Долго обдумывала такую возможность обзавестись жильем и в итоге решила попробовать. Для своей семьи она приобрела «евродвушку» в строящемся доме.
Людмила Кирдяпкина – врач функциональной диагностики ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница». Ее стаж в медицине 14 лет. По словам обладательницы сертификата еще в институте ей больше всего нравилось изучать кардиологию. Сейчас медик очень увлечена своей профессией.
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