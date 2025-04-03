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Арбитраж поддержал решение подмосковного УФАС в отношении ООО «Евро Строй»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Апреля 2025, 11:37
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Евро Строй» в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба регионального ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО "Видновский перинатальный центр" о внесении сведений в отношении ООО "Евро Строй" в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения договора на выполнение работ по текущему ремонту подвальных помещений», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.
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