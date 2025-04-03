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Подмосковное УФАС оштрафовало должностное лицо ООО МКК Турбозайм
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Апреля 2025, 11:38
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении руководителя СРА маркетинга ООО МКК Турбозайм на сумму 4 тыс. рублей, информирует пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Ранее в управление поступило обращение физического лица по факту поступления на принадлежащий ему абонентский номер СМС-сообщения с абонентского номера с буквенным идентификатором "TURBOZAIM" с нарушением требований законодательства Российской Федерации о рекламе», - сообщается в материале.
По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, части 1 статьи 28, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решение
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