04апреля 2025
пятница
|
Неонатологи Подмосковья спасли более 40 новорожденных с экстремально низкой массой тела
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 4 Апреля 2025, 12:23
В Московской области для оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным создана трехуровневая система родовспоможения - 7 учреждений третьего уровня: Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и 6 перинатальных центров, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«Неонатолог – первый врач в жизни каждого новорожденного. В Подмосковье каждые роды и новорожденного сопровождает такой специалист. Всего с начала года в регионе благодаря работе неонатологов, были спасены 85
детей с очень низкой массой тела - менее 1500 г, а также 41 малыш с экстремально низкой массой тела - менее 1000 г», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +15 +17
вечером +9 +11 ночью +4 +6
Котировки
Партнеры