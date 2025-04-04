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Более 30 сезонных маршрутов появится в Подмосковье в этом году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Апреля 2025, 12:24
В новом дачном сезоне в Подмосковье начнут работать 36 автобусных маршрутов до СНТ. Автобусы будут следовать от автовокзалов и железнодорожных станций до дачных и садовых товариществ, информирует пресс-служба регионального Минтранса.
«Ежегодно в апреле-мае запускаем сезонные маршруты до СНТ совместно с Мострансавто. Первый "дачный" маршрут №6 уже начал курсировать от автостанции Раменское до села Марково. До конца апреля выйдут ещё 19 маршрутов, остальные – начнут работу в мае. Сезонные маршруты будут курсировать до осени, некоторые проработают до 4 ноября», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Для комфорта пассажиров расписание автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов. Они будут курсировать по сезонным маршрутам, в основном по пятницам, субботам и воскресеньям, а некоторые и ежедневно. В перевозках задействуют автобусы большого, среднего и малого классов.
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