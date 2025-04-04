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В Аникеевке приступили к устройству южной парковки со стороны Новорижского шоссе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Апреля 2025, 12:24
В рамках строительства путепровода в красногорской Аникеевке началось устройство южной парковки со стороны Новорижского шоссе, передает пресс-служба регионального Минтранса.
«Парковка позволит жителям экономить время в пути – водители смогут оставить здесь машину и пересесть на МЦД-2. Параллельно продолжается строительство путепровода. Дорожники устраивают ливневую канализацию, устанавливают барьерное и перильное ограждение на путепроводе, шумозащитные экраны, наружное освещение. Открыть движение по путепроводу планируется во 2 квартале 2025 года», - говорится в сообщении.
Новый транспортный объект будет расположен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки общей протяженностью 1,4 км, из них длина путепровода 410 м. Путепровод будет построен с учетом перспективы планируемого путевого развития МЦД-2 «Нахабино-Подольск», а также обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между двумя частями Аникеевки, в том числе для проезда экстренных служб.
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