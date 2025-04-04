04апреля 2025
пятница
|
Свыше 200 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на уход за инвалидами
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 4 Апреля 2025, 12:25
В Московской области множество мер поддержки для инвалидов и жителей, которые за ними ухаживают. Одной из таких мер является ежемесячная выплата по уходу за инвалидом. Такую выплату могут оформить взрослые жители региона от 18 до 65 лет, которые ухаживают дома за инвалидом 1 или 2 группы. Об этом передает пресс-служба регионального Минсоцразвития региона.
«Обеспечение ухода за тяжело больным человеком на дому вместо его помещения в специализированное учреждение — это большая ответственность, требующая постоянного внимания. В нашем регионе предусмотрена поддержка для таких людей. В этом году ежемесячную выплату 27 тыс. рублей по уходу за инвалидом оформили более 2,5 тыс. жителей нашего региона», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Общая сумма выплат за текущий год уже превысила 210 млн рублей, а всего в бюджете региона предусмотрено на эту меру поддержки 785 млн рублей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +15 +17
вечером +9 +11 ночью +4 +6
Котировки
Партнеры