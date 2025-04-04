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Соглашения о взаимодействии с региональной Ассоциацией ветеранов СВО подписали 35 муниципалитетов Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Апреля 2025, 12:26
В Московской области 35 муниципалитетов подписали соглашения о взаимодействии с региональной Ассоциацией ветеранов СВО. Торжественная церемония прошла в Красногорске при участии вице-губернатора области Марии Нагорной, сопредседателя Ассоциации, депутата Госдумы Сергея Колунова, а также глав муниципалитетов и руководителей местных отделений Ассоциации, информирует пресс-служба Ассоциации ветеранов СВО Московской области.
«Глядя на то, как много сегодня мы видим людей в форме с медалями, готовых работать вместе с нами, рядом, плечом к плечу, мы еще раз убеждаемся, что создание Ассоциации ветеранов специальной военной операции – это важное и правильное решение. Это наша с вами работа – помочь ветеранам, их семьям, женам, матерям, отцам. Тем людям, которые своим примером воспитали Героев нашего времени. Специальная военная операция продолжается. Ребята, наши бойцы, продолжают возвращаются. Мы должны сделать так, чтобы здесь, уже в мирной жизни, они жили комфортно», — прокомментировала вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.
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