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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 7–9 апреля
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Апреля 2025, 12:27
Шестого апреля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано. Седьмого апреля на большей части территории региона ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — II класс, в Клинском лесничестве — III класс пожарной опасности, информирует пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Восьмого апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности», — сообщается в материале.
Девятого апреля на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности.
Сегодня и в ближайшие дни температура будет минус 1 — плюс 1 градус, ночью — минус 2-4 градусов. Синоптики обещают сплошную облачность, возможен снег, местами сильный.
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