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Школу на 1320 мест ввели в эксплуатацию в Балашихе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Апреля 2025, 12:33
Школа на 1320 мест в ЖК «Героев» Балашихи введена в эксплуатацию, Министерство жилищной политики Московской области выдало соответствующее разрешение «Главстрой Регионы», передает пресс-служба подмосковного ведомства.
«Образовательное учреждение рассчитано на 1320 учеников и станет частью социальной инфраструктуры жилого комплекса, обеспечивая доступность школьного образования для семей,
проживающих в городском округе», - отметили в ведомстве.
Здание имеет четыре этажа и общую площадь свыше 20 тыс. кв. метров. В структуре школы также предусмотрены спортивные залы, библиотека, медиатека и благоустроенная территория для занятий на открытом воздухе.
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