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Врачи в Центре Рошаля извлекли иглу из стопы ребенка
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Общество — 7 Апреля 2025, 12:35
В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля поступил десятилетний мальчик, получивший травму стопы во время игры. Ее суть – вырезать иголкой печенье по контуру, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Ребенок вскрыл упаковку и достал набор, в котором были металлические иглы и готовое печенье. По неосторожности он наступил на одну из иголок, в результате чего она осталась в ноге.
«Мы сделали рентген, который подтвердил наличие инородного тела в стопе. Мы аккуратно достали иголку специальным инструментом "Москит". Процедура длилась не больше трех минут и прошла успешно», - рассказал заведующий травматологическим пунктом Артем Лисенков.
Мальчика выписали спустя несколько часов после процедуры.
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