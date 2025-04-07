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Работу светофоров на семи перекрестках оптимизировали в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Апреля 2025, 12:36
Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на семи перекрестках в Ленинском, Одинцовском, Дмитровском, Богородском и Раменском округах, передает пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Ленинском округе в связи с ремонтными работами скорректировали работу двух светофоров на Каширском шоссе: на пересечении шоссе с ул. Шоссейной разделили транспортные потоки, изменили схему пофазного разъезда и на 60 секунд увеличили прямой ход по шоссе, а время выезда на шоссе также увеличили на 7 секунд – теперь автомобилисты не останавливаются перед следующим светофором при движении в сторону Москвы. Также движение оптимизировали на пересечении с Проектируемым проездом №5208 на 60 секунд увеличили прямой ход по шоссе», — говорится в сообщении.
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