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Новый аппарат МРТ заработал в Истринской больнице
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Апреля 2025, 13:40
В Истринской больнице на территории поликлиники №1 заработал новый магнитно-резонансный томограф. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Неотъемлемой частью эффективного лечения и диагностики заболеваний является современное медицинское оборудование. Для этого мы продолжаем оснащать наши медицинские организации медтехникой. Сегодня в тестовом
режиме работу начал аппарат МРТ в Истринской больнице. На его закупку было направлено почти 140 млн рублей. Всего с начала года в больницах Подмосковья заработало 3 аппарата МРТ», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
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