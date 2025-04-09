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Профильный комитет Мособлдумы поддержал увеличение срока рассрочки на выкуп арендуемого имущества
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Апреля 2025, 13:41
Состоялось заседание Комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Московской областной думы. В его работе приняла участие исполняющий обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова, передает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
«Ключевым вопросом повестки стал проект закона Московской области "О внесении изменений в статью 3 Закона Московской области "О порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества…", внесенный Советом депутатов городского округа Люберцы», - говорится в сообщении.
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