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Для повышения безопасности на дорогах Подмосковья обустроят около 2 тыс. катафотов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Апреля 2025, 13:41
В 2025 году для повышения безопасности по оси региональных дорог Московской области дорожники обустроят 1900 катафотов в рамках комплекса мероприятий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказали в Минтрансе Подмосковья.
«Катафотами оборудуют 27 участков дорог региональных дорог в 16 округах Подмосковья. Адресный перечень работ был сформирован на основании показателей аварийности и освещённости участков. Наибольший объём работ запланирован в трёх округах: Орехово-Зуевском, Одинцовском и Мытищах — здесь в общей сложности смонтируют порядка 750 катафотов», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Светоотражающие элементы помогут водителям ориентироваться на дороге, особенно на опасных участках, в том числе поворотах, тем самым позволяя предупредить выезд автомобиля на встречную полосу.
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