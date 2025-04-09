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Почти 7 тыс. человек в Подмосковье прошли реабилитацию после перенесенных заболеваний с начала года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Апреля 2025, 13:42
В медицинских организациях Московской области пациенты могут пройти реабилитацию после перенесенных заболеваний. Реабилитация доступна после заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, различных травм, а также патологиями периферической и центральной нервной системы, органов дыхания, информирует пресс-служба регионального Минздрава.
«Качественная реабилитация позволяет пациенту вернуться к привычному образу жизни, сохранив при этом ее качество. Всего в Подмосковье работает 19 реабилитационных отделений, оснащенных современной медицинской техникой, в том числе экзоскелетами. С начала этого года реабилитацию в больницах региона прошли почти 7 тыс. человек, что на 219 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
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