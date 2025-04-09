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Еще одну школу паллиативного пациента открыли в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Апреля 2025, 13:43
В Московской области работают школы паллиативного пациента. Занятия проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер, передает пресс-служба регионального Минздрава.
«В ходе занятий специалисты обучают основам правильного ухода за паллиативными пациентами. Обучение доступно как родственникам таких пациентов, так и соцработникам. Важно, что оно проводится бесплатно. Сейчас мы открыли уже 38-ю школу паллиативного пациента в Шаховской больнице», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Напомним, что первая школа паллиативного пациента заработала в Клинской больнице в мае прошлого года. Всего за это время обучение в школах прошли более 840 человек.
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