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Более 1 тыс. заявок подано на участие в программе «Герои Подмосковья»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Апреля 2025, 11:39
В Московской области активно развивается программа «Герои Подмосковья», созданная как продолжение федерального проекта «Время героев». Уже более 1 тыс. человек подали заявки на участие — среди них есть не только мужчины, но и женщины, проявившие мужество и лидерские качества в ходе службы. Об этом информирует пресс-служба Министерства территориальной политики региона.
«Особое внимание привлекает состав участников: в числе заявившихся есть офицеры с высокими званиями — вплоть до полковников и генералов, а также награжденные высокими государственными наградами: Орденом Мужества и Георгиевским крестом, медалями «За отвагу», медалью Жукова, медалью Суворова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"», — говорится в сообщении.
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