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Почти 500 жителей Подмосковья уже взяли в прокат средства реабилитации
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Апреля 2025, 11:40
В Московской области у жителей, имеющих особенности здоровья, а также в случае временного заболевания или ограничениях движения, есть возможность оформить прокат технических средств реабилитации, передает пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.
«Прокатом средств реабилитации ежегодно пользуется более 5 тыс. жителей нашего региона. Пункты проката есть в 30 социальных центрах региона. Здесь можно взять на время разные изделия — у нас их более тысячи», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
С начала года около 500 жителей нашего региона воспользовались прокатом средств реабилитации. Самыми востребованными по-прежнему остаются трости, ходунки, костыли, коляски и оборудование для занятий адаптивным спортом.
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