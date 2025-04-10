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Кровли 371 многоквартирного дома капитально отремонтировали в Подмосковье с начала года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Апреля 2025, 11:46
В рамках программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Московской области с начала года отремонтированы скатные и плоские кровли в 371 многоквартирном доме региона, информирует пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Большего всего крыш отремонтировано в округах:
Солнечногорск — 41 МКД;
Одинцовский — 30 МКД;
Серпухов — 29 МКД.
При ремонте плоской кровли специалисты проводят:
демонтаж старого кровельного покрытия и стяжки;
локальный ремонт плит покрытий и межпанельных швов;
устройство разуклонки керамзитом;
стяжку;
укладку нового гидроизоляционного ковра в два слоя;
обустройство вентиляционных шахт и выходов на крышу.
При ремонте скатной кровли выполняется:
укладка профлиста;
утепление чердачного помещения;
замена стропильной системы;
обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом;
замена системы наружного водостока.
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