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Более 1,5 млрд рублей получил бизнес Подмосковья с начала года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Апреля 2025, 11:47
За первые три месяца этого года Московский областной гарантийный фонд выдал предпринимателям региона поручительства на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Об этом информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«С начала 2025 года поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 110 компаний малого и среднего предпринимательства. Суммарно бизнесу было выдано 132 поручительства на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Поручительства фонда позволили предпринимателям привлечь 5,3 млрд рублей заемных средств», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Так, поддержкой Гарантийного фонда воспользовалась «Ивантеевская трикотажная фабрика «Генезис», получившая поручительство на сумму 3,4 млн рублей. Компания занимается производством вязаной одежды для детей. Поддержка позволила привлечь 6,9 млн рублей кредитных средств, которые будут направлены на покупку нового оборудования, что позволит расширить ассортимент товаров.
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