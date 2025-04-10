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В Подмосковье развивают межрегиональную промышленную кооперацию
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 10 Апреля 2025, 11:48
Делегация Ульяновской области, представляющая промышленность региона, постелила Московскую область с деловым визитом. В рамках визита гостям Подмосковья была предложена обширная деловая программа с посещением промышленных предприятий, работающих в области. Об этом передает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«За счет курса государства на обеспечение технологического суверенитета в России сегодня активно реализуются импортозамещающие проекты, появляются новые предприятия, начинается выпуск новой уникальной продукции. Только у нас в Подмосковье за последние три года заявлено больше 400 проектов технологического суверенитета с объемом инвестиций почти 440 млрд рублей. Появление новых производств стимулирует и появление новых промышленных цепочек, новых связей между предприятиями страны. Задача региональных властей — обеспечить эффективность этого сотрудничества. В рамках двухдневного визита делегация Ульяновской области мы уже определили массу точек соприкосновения между подмосковными и ульяновскими предприятиями. Безусловно, на региональном уровне компании смогут рассчитывать на всестороннюю поддержку в развитии таких связей», — отметил первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.
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