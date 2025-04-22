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Образовательный центр в Краснознаменске откроют 1 сентября 2026 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Апреля 2025, 13:31
В Краснознаменске на улице Связистов активно ведется создание современного образовательного кластера, который станет центром притяжения для юных жителей города. Монолитные работы ведутся на уровне второго этажа здания, передает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
«На текущем этапе реализации проекта готовность объекта достигла 20%. На строительной площадке задействовано более 80 рабочих и три единицы специализированной техники. В настоящее время ведутся монолитные работы на уровне второго этажа здания, устройство инженерных сетей», - говорится в сообщении.
Образовательный кластер объединит школу, рассчитанную на 550 учеников, и детский сад, способный принять 220 человек. В школьном блоке предусмотрены учебные кабинеты для начальных классов, а также просторные помещения для обучения учащихся средних и старших классов. Общественные пространства школы будут включать в себя многофункциональный актовый зал, современный библиотечно-информационный центр, два спортивных зала, медицинский и административный блоки, а также пищеблок с уютной столовой.
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