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Определен подрядчик строительства образовательного комплекса в микрорайоне Авиаторов Балашихи
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Апреля 2025, 13:31
АО «МСУ-1» построит воспитательно-образовательный комплекс к осени 2028 года в микрорайоне Авиаторов Балашихи, передает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области во вторник.
«Определен подрядчик проектирования и строительства воспитательно-образовательного комплекса со школой на 950 мест и детским садом на 250 мест в микрорайоне Авиаторов г.о. Балашиха. Работы будут проведены в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета», - говорится в сообщении.
В здании образовательного комплекса разместятся блок детского сада на 250 мест и школьный блок на 950 мест. Внутри обустроят учебные классы и лаборатории, групповые со спальнями и игровыми, спортивные залы, библиотеку, столовую с пищеблоком полного цикла, кабинеты для занятий творчеством и музыкой.
На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения мероприятий.
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