22апреля 2025
вторник
|
Андрей Воробьев встретился с главой Можайского округа Денисом Мордвинцевым
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Апреля 2025, 13:32
В этом году в Можайском муниципальном округе завершат капремонт школы, а в следующем модернизируют котельную, построят два ФАПа, подстанцию скорой помощи и благоустроят два сквера, информирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой округа Денисом Мордвинцевым, в рамках которой обсудили модернизацию системы ЖКХ, строительство и капремонт социальных объектов и дорог, благоустройство, поддержку участников СВО и их семей.
«В конце апреля будет 4 года, как вы руководите округом, хорошо знаете доверенную вам территорию, – сказал губернатор главе. – Как и в каждом муниципалитете, стараемся реализовывать в Можайском округе заметные программы – по воде, электричеству, теплу, благоустройству. Как обстоят дела, какая помощь нужна и что в первую очередь ждут от нас жители в части перемен, преобразований?».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +22 +24
вечером +18 +20 ночью +13 +15
Котировки
Партнеры