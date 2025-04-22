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Врачи Центра Рошаля восстановили зрение мальчику после травмы глаза ручкой
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Общество — 22 Апреля 2025, 13:33
Бригада скорой помощи экстренно доставила восьмилетнего мальчика в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля с тяжелым ранением глаза. В школе мальчик играл с друзьями, но в процессе игры школьнику в глаз попала ручка, что привело к разрыву роговицы, радужки и хрусталика с массивным кровотечением, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
При поступлении мальчику провели экстренную операцию и восстановили нормальное положение всех структур глаза. Через некоторое время он с хорошим результатом был выписан домой, но, наблюдая за пациентом после выписки, врачи обнаружили неблагоприятную динамику.
«Постепенно внутри глаза стали образовываться тяжи – уплотненные волокна – и пленки, которые стали следствием реакции на травму. Когда появились первые признаки того, что тяжи начали провоцировать отслойку сетчатки, мы выполнили внутриглазную операцию с целью исключить риски осложнений. Через три маленьких разреза мы ввели в глаз микроинструменты диаметром 0,5 мм, и подключили систему, поддерживающую внутреннюю среду глаза. Под микроскопом, аккуратно воздействуя на ткани глаза инструментами, нам удалось убрать все патологические пленки без повреждения здоровых тканей и полностью устранить отслойку сетчатки», – сказал врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза Сабир Казиев.
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