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Жители Подмосковья могут получить помощь при оформлении ДТП по номеру «112»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Апреля 2025, 13:33
В последние годы в Московской области появилась возможность оформлять ДТП без пострадавших без вызова сотрудников ГИБДД, передает пресс-служба ГКУ МО «Центр 112».
«Это нововведение значительно упрощает процесс: оно экономит время граждан и помогает быстро освободить проезжую часть, предотвращая образование пробок. Однако многие водители в таких ситуациях ощущают растерянность и не знают, как действовать. На помощь им готовы прийти специалисты Системы-112 Московской области», - отмечается в материале.
Операторы Службы спасения связывают участников ДТП с Центрами помощи при аварии. Там они получают подробные инструкции о том, что нужно предпринять для быстрого оформления данной ситуации. Этот механизм действует с 2019 года, когда Система-112 начала сотрудничество с подмосковным Центром безопасности дорожного движения (ЦБДД). Соглашение гарантирует консультативные услуги по оформлению документов для страховых компаний без привлечения ГИБДД.
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