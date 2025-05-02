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Андрей Воробьев: более 200 аварийных бригад ликвидируют последствия непогоды
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2025, 12:43
В Подмосковье свыше 200 аварийных бригад, куда вошли коммунальные службы и МЧС, заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог (особенно сложно на Рижском и Савеловском направлениях, поезда идут с задержками, запущены компенсационные автобусы для перевозки пассажиров), рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Этой ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая — циклон с мокрым снегом, ветер, в результате — наледь на проводах», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что за ночь в области упало большое число деревьев. В некоторых населенных пунктах из-за этого произошло отключение электричества.
Как подчеркнул губернатор, бригады «Россетей», «Мособлэнерго» и специалисты аварийной-восстановительной службы в настоящее время занимаются восстановлением электроснабжения. Как только данная работа будет выполнена, в регионе оперативно запустят котельные, которые остались без света.
Воробьев уточнил, что на территории Подмосковья обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Это затронуло 26 тыс. человек.
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