02мая 2025
пятница
|
Дорожники ликвидируют последствия майской непогоды в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Мая 2025, 12:44
Свыше 300 единиц спецтехники ликвидировали последствия майской непогоды на опасных участках дорог в Подмосковье ночью, информирует пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На севере и северо-западе Московской области за минувшую ночь выпало до 12 см осадков», — сообщается в материале.
Также более 370 единиц спецтехники и 123 работника убирают свыше 1,1 тыс. упавших деревьев на региональных дорогах.
Например, на участке с 19 по 23 км Пятницкого шоссе в Солнечногорске рухнули около 50 деревьев, уже убрано 30. На трассе открыли движение транспорта по одной полосе. Еще ограничено движение по одной полосе на дороге Дмитров — Талдом.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +6 +8
вечером +5 +7 ночью +3 +5
Котировки
Партнеры