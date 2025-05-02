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Коммунальщики Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в майские праздники
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2025, 12:48
В связи с возрастающей нагрузкой на коммунальные сети в период майских праздников, коммунальные службы, задействованные в обеспечении водоснабжения и водоотведения, переходят на усиленный режим работы. Об этом передает пресс-служба Министерства жилищно-комунального хозяйства Подмосковья.
Для обеспечения бесперебойного функционирования объектов и оперативного устранения возможных внештатных ситуаций предпринят ряд мер:
организовано круглосуточное дежурство инженерно-технического персонала и аварийных бригад;
проведена проверка готовности техники;
подготовлены необходимые ресурсы, включая инструменты, оборудование и запас материалов;
выполняются внеплановые обследования оборудования и технических сооружений;
проверена работоспособность резервных источников энергоснабжения на особо значимых объектах;
организованы внеочередные инструктажи с работниками.
В выходные дни специалисты усилят мониторинг объектов, включая уязвимые участки сетей.
В случае возникновения внештатных ситуаций, жители могут обратиться в единую диспетчерскую службу Московской области.
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