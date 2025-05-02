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Более 100 аукционов по земельно‑имущественным торгам провели в Подмосковье за неделю
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2025, 12:50
За неделю с 21 апреля по 25 апреля в Московской области состоялось 115 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом информируется пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Всего в торгах приняло участие 297 претендентов. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 2,5 человека на лот, что повышает шансы участников на победу в аукционе. Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости», - говорится в сообщении.
Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ.
Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.
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