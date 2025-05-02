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Более 330 тыс. жителей Подмосковья отдали свой голос за объекты благоустройства
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2025, 12:51
Двадцать первого апреля в Подмосковье стартовало всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства, рассказали в пресс-службах Министерств благоустройства, информации и молодежной политики региона.
Жители сами определяют направления благоустройства своих населенных пунктов, будь то обновление детских площадок, создание скейт-парков, реконструкция центральных площадей или развитие других общественных пространств.
«В Московской области голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов. Каждый год мы наблюдаем растущую активность жителей: на сегодняшний день уже более 330 тысяч человек приняли участие в голосовании. Очень важно, что в такую работу максимально вовлечены жители, ведь сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих людей», — сказал зампред Правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
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