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Андрей Воробьев: команда Подольска победила в первом сезоне Единой Школьной лиги
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2025, 12:53
Команда округа Подольск стала абсолютным победителем первого сезона Единой Школьной лиги Подмосковья, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Соревнования шли весь учебный год, мы провели порядка 5 тыс. игр и матчей по шахматам, баскетболу, волейболу и футзалу», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в состязаниях в регионе принимали участие свыше 10 тыс. ребят из 201 школы 13 городских округов.
Глава области поблагодарил за внимание к проекту известных спортсменов Евгению Алдонину, Романа Широкова, Сергея Карякина, Екатерину Гамову, Лесю Махно, Виктора Кейра и тех людей. которые помогают властям региона делать спорт еще более популярным.
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