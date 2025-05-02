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Выставка «Лица Победы» откроется в Подмосковье 9 мая
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Общество — 2 Мая 2025, 12:54
Девятого мая в Музее Зои Космодемьянской открывается выставка «Лица Победы», посвященная женскому героизму, проявленному в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Об этом передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Почти полмиллиона женщин пополнили ряды советской армии. Около 150 тысяч из них удостоены различных правительственных наград, орденов и медалей. Героями Советского союза стали 99 женщин, четыре — полными кавалерами ордена Славы. Первой женщиной, получившей звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, стала Зоя Анатольевна Космодемьянская, чей образ является символом советского сопротивления фашизму», — говорится в сообщении.
Экспозиция выставки размещена в трех залах. В первом воссоздана атмосфера 1930-х годов. Через личные вещи раскрывается образ и становление «новой» советской женщины, которая работает на производстве, учится, снимается в кино, следит за модой, ищет себя в искусстве, но еще не знает какие испытания ее ожидают впереди.
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