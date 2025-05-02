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Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем Весны и Труда
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2025, 12:54
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем Весны и Труда, а также сообщил о трудовой династии Бобровник (Кругликовых) из Мытищ.
«1 мая — повод вспомнить тех, кто посвящает свою жизнь любимому делу, передавая мастерство из поколения в поколение. В Подмосковье таких семей немало», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в их числе семья Бобровник (Кругликовых) из Мытищ, которые трудятся на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи уже 290 лет. Основатели династии — братья Алексей и Василий Кругликовы, которые прошли путь от живописцев до основателей фабрики.
По словам главы региона, сегодня традиции продолжает Алла Бобровник, являющаяся живописцем в четвертом поколении. С детства наблюдая за родственниками, она выбрала живопись. Выбор ее профессии был очевиден.
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