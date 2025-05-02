02мая 2025
пятница
|
Замминистра сельского хозяйства Подмосковья поздравил ветерана из Коломны с предстоящим Днем Победы
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Мая 2025, 12:55
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин встретился с участницей Великой Отечественной войны Зинаидой Петровной Козиной и поздравил ее с предстоящим юбилейным 80-ым Днем Победы, передает пресс-служба ведомства.
«Зинаида Петровна встретила нас тепло, в своем доме и селе, где долгие годы трудилась в аграрном секторе. Поделилась воспоминаниями о военных годах, препятствиях и трудностях, которые постигли ее семью в военные годы. Мы помним подвиги и благодарим всех, кто сражался за свободу, дав нам будущее. В этом году у Зинаиды Петровны юбилей – 100 лет. От всего сердца желаем крепкого здоровья и бодрости духа», – отметил Дмитрий Черепнин.
Зинаида Петровна родилась 17 июля 1925 года. В начале войны проживала в Ленинградской области, где работала прачкой в воинской части, а в период с 1943 по январь 1944 года – при войсковой части действующей армии. По окончании войны Зинаида Петровна закончила Ленинградский сельскохозяйственный институт, была распределена в подсобное хозяйство «Непецино» Совмина СССР, где после учебы работала агрономом овощеводства, а с 1971 по 1985 годы возглавляла овощеводство открытого и закрытого грунта. Все основное время трудилась в теплицах – испытывала и подбирала сорта, наиболее приемлемые для географических условий.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +6 +8
вечером +5 +7 ночью +3 +5
Котировки
Партнеры