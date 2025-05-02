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Замминистра сельского хозяйства Подмосковья поздравил ветерана из Коломны с предстоящим Днем Победы

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Общество — 2 Мая 2025, 12:55

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин встретился с участницей Великой Отечественной войны Зинаидой Петровной Козиной и поздравил ее с предстоящим юбилейным 80-ым Днем Победы, передает  пресс-служба ведомства.

«Зинаида Петровна встретила нас тепло, в своем доме и селе, где долгие годы трудилась в аграрном секторе. Поделилась воспоминаниями о военных годах, препятствиях и трудностях, которые постигли ее семью в военные годы. Мы помним подвиги и благодарим всех, кто сражался за свободу, дав нам будущее. В этом году у Зинаиды Петровны юбилей – 100 лет. От всего сердца желаем крепкого здоровья и бодрости духа», – отметил Дмитрий Черепнин.

Зинаида Петровна родилась 17 июля 1925 года. В начале войны проживала в Ленинградской области, где работала прачкой в воинской части, а в период с 1943 по январь 1944 года – при войсковой части действующей армии. По окончании войны Зинаида Петровна закончила Ленинградский сельскохозяйственный институт, была распределена в подсобное хозяйство «Непецино» Совмина СССР, где после учебы работала агрономом овощеводства, а с 1971 по 1985 годы возглавляла овощеводство открытого и закрытого грунта. Все основное время трудилась в теплицах – испытывала и подбирала сорта, наиболее приемлемые для географических условий.

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