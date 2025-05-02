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Музеи Подмосковья подготовили программу мероприятий на праздники
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Мая 2025, 12:56
С 1 по 4 мая государственные музеи Московской области подготовили обширную программу мероприятий для жителей и гостей региона. Посетителей ждут тематические программы, экскурсии, интерактивные занятия, спектакли для детей и взрослых, концерты, мастер-классы и многое другое, передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
«Обзорные и тематические экскурсии все выходные дни будут проводиться по музею-заповеднику П. И. Чайковского в Клину. В концертно-выставочном зале Благотворительный фонд Валерия Гергиева представит концерт хора Уханьской государственной консерватории», - говорится в сообщении.
Так, музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» ждет гостей на спектакли Мелиховского театра «Заповедник», «Дядюшкин сон» и «Психопаты», программы «Нескучный Чехов», «Сиреневое кружево весны» и «Совушки». Для детей подготовлен спектакль «Сказка о потерянном времени». Все выходные дни по музею-заповеднику будут проходить экскурсии «Чеховское Мелихово» и «Путешествие в Мелихово».
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