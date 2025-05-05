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Суд поддержал решение УФАС внести ООО «Московская градостроительная компания» в РНП
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Мая 2025, 12:07
Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Московская градостроительная компания» в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба ведомства.
«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБСУСО МО "Пансионат "Клинский" о внесении сведений в отношении ООО "Московская градостроительная компания" в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.
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