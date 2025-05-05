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Подмосковное УФАС оштрафовало главу департамента «Почты России» за непредоставление данных
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Мая 2025, 12:08
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Московской области признало руководителя департамента претензионно-исковой работы АО «Почта России» виновным в совершении административного правонарушения по части 6 статьи 19.8 КоАП и назначило ему штраф в размере 2 тысяч рублей, информирует пресс-служба подмосковного УФАС.
«Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации, запрошенной Управлением», - говорится в сообщении.
Информация была запрошена в целях получения сведений о должностном лице, допустившем нарушение части 1 статьи 18 Закона о рекламе, установленное по делу, возбужденному на основании обращения физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщений с рекламой лотерей без его предварительного согласия на получение рекламы, пояснили в пресс-службе.
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