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Почти 630 тысяч жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Мая 2025, 12:10
С начала 2025 года в Подмосковье обследование на ВИЧ прошли почти 630 тысяч человек, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Прохождение тестирования на наличие ВИЧ-инфекции такая же важная часть заботы о себе, как и регулярная проверка своего здоровья во время диспансеризации. Важно понимать, что ВИЧ-инфекция может никак не проявлять себя длительное время, а люди тестируются нерегулярно и могут не знать о своем диагнозе», - отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
В Московской области пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции можно бесплатно и анонимно. Для этого необходимо обратиться в кабинет тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Кроме того, регулярно проводятся выезды мобильных медицинских комплексов Центра.
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