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Новый детсад на 325 мест построили в Ленинском округе Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 5 Мая 2025, 12:10
Детский сад на 325 мест в микрорайоне «Южная Битца» Ленинского городского округа Подмосковья введен в эксплуатацию, соответствующее разрешенеие выдано застройщику - ГК ФСК, передает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
«Учреждение возведено с применением монолитной технологии домостроения, что позволило создать универсальную образовательную среду для детей. Здание имеет переменную этажность – от двух до трех этажей. При оформлении фасадов использовали керамогранит и декоративные рейки из алюминия. Кровлю здания сделали цветной, что позволило гармонично вписать объект в жилую застройку», - гововрится в сообщении.
Помимо игровых комнат и спален, в детском учреждении предусмотрены музыкальный зал и зал для спортивных занятий. Также оборудован медицинский блок с кабинетами врача при изоляторе и врача-логопеда.
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